TIPS. Kaarsen in een hip jasje en parfums die passen

Kaarsen in een modieus jasje

Het Belgische kledingmerk Bellerose, dat dertig jaar bestaat, gaat samenwerken met interieurlabel LRNCE. De ontwerpen van Laurence Leenaert, die haar thuisbasis Gent inruilde voor de palmbomen in Marrakesh, sluiten naadloos aan bij het nieuwe winkelconcept van Bellerose: de klassieke winkels transformeren in veelzijdige marktplaatsen. De capsulecollectie zal bestaan uit vier T-shirts, met handgeschilderde prints, en één kaars, gepresenteerd in een terracotta schaal, die verwijst naar de Afrikaanse roots.



De capsulecollectie is vanaf 10 oktober beschikbaar in de Bellerose-winkels in Antwerpen, Brussel, Gent en Parijs en online via bellerose.be. De prijs varieert tussen 29 euro voor een kaars en 89 euro voor een T-shirt.

Parfums die passen



Altijd op zoek naar een parfum dat helemaal past bij je stijl en je smaak? Dan is de persoonlijke aanpak in de nieuwe winkels van Otentic helemaal iets voor jou. Binnen dat geurconcept, waarin rust centraal staat, maak je op een persoonlijke manier kennis met de wereld van parfums. Verwacht een keuze tussen 73 composities, die het hele spectrum van parfumstijlen bevatten. Hij is hierbij uitgegaan van de 8 populaire geurstijlen bekend uit de klassieke parfumerie. Elke stijl is opgedeeld in 8 geurtjes - van kruidig tot bloemig en van fris tot houtachtig - om het parfum te vinden dat past bij je voorkeuren.



Bezoek de Otentic-winkels in de Antwerpse Schrijnwerkersstraat nummer 12. Vanaf midden oktober kun je ook in de shop in de Gentse Brabantdam nummer 32 terecht. Prijzen starten vanaf 59 euro voor een flacon van 30 ml.

Vulkanisch warm

Kambukka, een Limburgse fabrikant van stijlvolle drinkflessen, zal je chocolademelk deze winter lekker warm houden. Het merk maakt gebruik van het zogenaamde ‘3 in 1’ deksel waardoor je zelfs rennend (denk aan het halen van de trein) een slokje kan nemen zonder te morsen op je nieuwe, wollen trui. Met een simpele druk op de knop kan je ervoor kiezen om slechts een slokje te nemen of net een hele teug. Ook sluiten doe je met dezelfde knop, zonder dat er ook maar een druppeltje ontsnapt in je handtas of rugzak. Na gebruik knijp je het hele mechanisme samen en stop je het in de vaatwasmachine.



De drinkflessen zijn in tal van kleuren en maten beschikbaar op de website. Voor de Olympus fles van 500 milliliter betaal je 24,90 euro.

Micellair trio

In Gent vindt op vrijdag 4 oktober een nieuw festival plaats: Nacht van de Verbeelding, georganiseerd door Gent Festival van Vlaanderen, het S.M.A.K. en het MSK. Tijdens het evenement, dat volledig gebaseerd is op het idee van Duizend-en-een-nacht van Sheherazade, zal je op verschillende locaties in de stad kunstwerken, installaties, concerten en performances kunnen bewonderen. Aan te stippen plekjes op de toeristische kaart: de musea zelf, de Floraliënhal, de Plantentuin (UGent) en extra locaties in en rond het park.



Voor het volledige programma kun je terecht op www.nachtvandeverbeelding.gent. Gewone tickets kosten 33 euro per stuk. 65-plussers betalen 29,70 euro, jongeren jonger dan 26 jaar komen erin voor 16,25 euro.