KV Mechelen-speler Rob Schoofs krijgt twee speeldagen effectieve schorsing na rode kaart tegen Club Brugge

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een schorsing van vier speeldagen, waarvan twee speeldagen effectief, opgelegd aan Rob Schoofs. De middenvelder van KV Mechelen houdt aan zijn rode kaart tegen Club Brugge afgelopen weekend ook een boete van 3.000 euro over.

KV Mechelen en Schoofs gingen niet akkoord met het schikkingsvoorstel van het Bondsparket, dat drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete inhield. De middenvelder erkende wel dat de rode kaart voor de tackle op Krépin Diatta terecht was, maar vond de sanctie te zwaar en verantwoordde zich dinsdag voor de Geschillencommissie.

Met wisselend succes, want hoewel er hem twee speeldagen voorwaardelijk boven het hoofd hangen, blijven nog slechts twee speeldagen effectief over van de initiële vordering. Tenzij KV Mechelen in beroep gaat, mist Schoofs de verplaatsing naar Eupen (05/10) en de thuismatch tegen Antwerp (20/10).

Malinwa bekampte Club Brugge zaterdag in een uitverkocht AFAS-stadion een uur lang met een man minder. Net voor het halfuur werd Schoofs met rood van het veld gestuurd. De Mechelse middenvelder ging vol voor de bal, maar kwam te laat en plantte zijn studs op de enkel van Diatta. Scheidsrechter Laforge gaf aanvankelijk slechts geel, maar werd teruggefloten door de VAR.