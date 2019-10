Diepenbeekse reünie voor eighties metalfans

Diepenbeek - Lang haar, een pornosnor, kogelriemen, smalle broeken met opvallende prints, een jas vol patches… Het kon allemaal tijdens de gouden jaren van de eighties metal. En het kan nog eens opnieuw tijdens de Eighties Metal Revival in Diepenbeek.

In de jaren ’80 was het genre metal helemaal vertrokken met het ontstaan van de New Wave of British Heavy Metal. In het kielzog van wereldberoemde bands als Iron Maiden, Def Leppard, Saxon en Judas Priest stonden er tal van fantastische, jonge Britse metalbands op.

In die tijd vormde zich er in het dorp Diepenbeek een hele cultbeweging rond dat genre. We reden met onze opgefokte brommers naar concerten in de buurt of we trokken in een colonne van auto’s heel het land door om straffe concerten te kunnen meemaken. Metal was de alternatieve jeugdcultuur van toen mét keiharde gitaren, de bijbehorende opvallende kleding én met eigen lievelingsdrankjes zoals een ‘paardje’ of een ‘mazout’.

35 jaar geleden besloten de jongeren van het plaatselijke jeugdhuis om zelf concerten te organiseren in Diepenbeek. Met de steun van het toen populaire Diepenbeekse fanzine ‘Stale Verhale’ haalden we hele leuke eighties metal-bands naar ons eigen dorp zoals White Heat, EF Band en Westfalen. Maar de klap op de vuurpijl was wel het Britse Avenger. Dat was toen één van de bands die het aan het maken was dankzij een prachtig debuutalbum. Internet bestond toen nog niet, alles moest via de telefoon geregeld worden en in Engeland hadden ze nog nooit van Diepenbeek gehoord, maar toch lukte het.

Comeback

Dankzij Facebook bleven we al die jaren contact houden met de band en nu, 35 jaar na de klassieker ‘Blood Sports’, komen ze opnieuw naar Diepenbeek voor een concert.

Bij Poor Events houden we niet van het halve werk en dus besloten we er een heel avondje nostalgie vol eighties metal van te maken. Daarom vroegen we een tweede headliner. In 1981 bracht de Nederlands band Vandale voor het eerst een Nederlandstalige metalplaat uit met niks dan rockhits die je kon meebrullen zoals ‘Rot op’, ‘Geitenwollensokkenrockers’ en het geweldige ‘paddenstoel’. Vorig jaar gingen ze opnieuw de studio in en nu staan ze live weer als een huis.

De avond wordt op gang getrapt door ‘Burning’. Die Noord-Nederlandse band bestond niet in de jaren ’80, maar speelt wel op onnavolgbare wijze eighties metal. Hun recente plaat, the P.I.D.-files, is een prachtig werkstukje rond de mythe dat Paul McCartney dood is. ‘Burning’ staat voor het eerst op een Belgische podium.

De Eighties Metal Revival Party is niet zomaar een concertavond. DJ Puke zorgt voor een heerlijke soundtrack van die tijd, de zaal wordt aangekleed met memorabilia en hoezen, we schenken ‘Horse Ale’ en we vertonen de waanzinnigste clips uit de jaren ‘80. Mensen die zich in eighties metal-stijl verkleden krijgen bovendien een bon voor een gratis consumptie.

Eighties Metal Revival Party, zaterdag 9 november, Zaal Terlogt, Helstraat, Diepenbeek, 19.30 uur met Burning, Vandale, Avenger en DJ Puke. Tickets kosten 12,50 euro en zijn te krijgen bij Giga Swing Hasselt of Carrefour Express, Marktplein, Diepenbeek. Digitale tickets kan je bestellen via www.fumprock.be of eventbrite. Meer info? Fumprock@gmail.com