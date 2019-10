Genk moet 25.000 euro betalen voor brandvlekken op Stayen, Duchâtelet spreekt van “schande”

De raad van (drie) wijzen van de Pro League heeft een beslissing getroffen in het geschil tussen STVV en KRC Genk over de schade aan de kunstgrasmat op Stayen na de derby van vorig seizoen. Genk moet uiteindelijk een schadevergoeding van 25.000 euro betalen, omdat Genkse fans vorig seizoen het veld met vuurpijlen had beschadigd.