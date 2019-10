Woensdagochtend zal orkaan Lorenzo aan land gaan op de Azoren. Nooit eerder kwam zo’n zware orkaan zo dicht bij Europa. “Maar in de toekomst zal dat veel vaker gebeuren”, voorspelt weerman Ruben Weytjens. “En daar zijn wij echt niet op voorbereid.”

Orkaan Lorenzo is een bijzonder weerfenomeen. Het is niet de kracht van de orkaan – categorie 5 – die hem speciaal maakt, maar wel de locatie en het traject dat hij aflegt. Het is immers de eerste keer ...