En plots verknoeit ‘model’ de finale van je modeshow

Opschudding dinsdagmorgen tijdens het defilé van Chanel in het Grand Palais. Uit het publiek kwam een vrouw in een typisch tweedpakje de catwalk opgelopen en voegde zich tussen de modellen. De toeschouwers vonden het hilarisch, maar Gigi Hadid kon er allesbehalve mee lachen.

Een modeweek zonder opstootje, zo talrijk zijn ze niet. Zo liep in die in Milaan bij Gucci nog een model mee die op haar handpalmen een boodschap had geschreven. Dit keer gebeurde er in Parijs een opstootje tijdens het defilé van Chanel. Terwijl de modellen tijdens de finale allemaal samen nog een laatste keer op de catwalk verschenen, stond een vrouw in een typisch tweedpakje op van haar stoel en voegde zich tussen hen.

Al snel doken op sociale media enkele filmpjes op die door de aanwezigen werden gedeeld. Zo postte ook Vanessa Friedman, modejournaliste van The New York Times, een video die ze de “beste finale bij Chanel ooit” noemde. Daarna verschenen ook nog beelden van Gigi Hadid en de vrouw, waarbij die eerste duidelijk niet opgezet is met de actie van de tweede en haar van het podium haalt.

De vrouw werd uiteindelijk ook door security weggeleid en dat tot grote hilariteit van de talrijke aanwezigen. Wat de bedoelingen van de indringster waren, blijft voorlopig onduidelijk. Ook Chanel zelf heeft nog niet op het voorval gereageerd.

Best @chanel finale video ever: Spot the catwalk- crasher! And spot the security guys running after her! #PFW pic.twitter.com/Wztgsj3jVq — Vanessa Friedman (@VVFriedman) October 1, 2019