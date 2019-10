Fenomeen in de technoscene én in modeland: wie is Peggy Gou?

Als je van de betere beatmuziek houdt, doet de naam Peggy Gou vast een belletje rinkelen. Deze Zuid-Koreaanse dj doet menigten dansen op de hipste locaties van Ibiza tot Kroatië en vindt daarnaast tijd om zelf hits en kleding te maken. Een portret van een 28-jarige die op handen wordt gedragen in de muziek- en modewereld.

Peggy Gou was aanvankelijk niet van plan om dj te worden, maar styliste. Ze studeerde styling and media aan de London College of Fashion en startte haar carrière als redactrice bij Harper’s Bazaar in Korea. Tijdens die werkervaring kwam ze erachter dat ze liever op zoek gaat naar kleding voor zichzelf dan voor anderen en focuste ze zichzelf op haar eigen stijl. Terzelfdertijd begon muziek een steeds grotere rol te spelen in haar leven. Ze stond geregeld in kleine Londense clubs en begon zich bewust soberder te kleden. “In het begin van mijn dj-carrière wezen velen me met de vinger omdat ik uit het modemilieu kwam. Ze verweten me dat ik niets van muziek kende. Ik wilde er vooral serieus uitzien. Althans bij de start”, zegt Gou in een interview met The Business of Fashion.

Die aanpak werkte en intussen draagt haar eclectische stijl bij aan haar podiumprésence als dj. De fel getatoeëerde frêle dame, die momenteel in Berlijn - het epicentrum van de techno - woont en dol is op giraffen, heeft sinds haar eerste release drie jaar geleden een indrukwekkend clubparcours afgelegd. Ze draait onder meer op Ibiza in de grootste discotheken en is graag gezien op de festivals van het Britse platenlabel Defected. Ze was trouwens de jongste vrouw ooit die in de legendarische Berlijnse club Berghain, waar ze vroeger elke zondag ging raven, mocht spelen.

Virgil Abloh

Haar muzikaal traject en achtergrond in de modewereld is de beroemde modeontwerper Virgil Abloh, man achter Off-White en de mannencollecties van Louis Vuitton, niet ontgaan. Hij zag Gou in 2017 aan het werk achter de draaitafels tijdens de modeweek van Stockholm en boekte haar voor een feestje van zijn eigen label. Ter plekke kwam Gou in contact met het Italiaanse modebedrijf New Guards Group, zusterbedrijfje van Farfetch, dat haar uitnodigde om een eigen lijn te ontwerpen op basis van haar visie op mode… Het resultaat daarvan is streetwear label Kirin, dat in februari 2019 werd voorgesteld tijdens de modeweek van Parijs. Vandaag mag ze ook al een wereldwijde campagne voor de airmax720 van Nike e zomerhit 'Starry Night’ - een mix tussen Zuid-Koreaanse woorden en beats met eighties-allure - op haar palmares schrijven.

Wie Peggy Gou, die naar eigen zeggen niet zonder haar eyeliner van Bobbi Brown en manicures kan - aan het werk wil zien en horen, kan op zaterdag 25 oktober naar de Kompass Club in Gent. Het evenement is wel bijna uitverkocht.