Kim De Gelder wordt geïnterneerd: “Hij wil zich niet laten behandelen op alle niveaus”

Kim De Gelder, dader van de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, zal geïnterneerd worden in de instelling van Turnhout of Merksplas. Dat heeft de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) in Gent beslist. “Hij wil zich niet laten behandelen op alle niveaus”, zegt de Gentse persrechter.