LIVE. Gemeenteraad Bilzen: nieuwe fietspaden en buitengewone toelage voor natuurvereniging

Bilzen - In Bilzen staat vanavond een nieuwe gemeenteraad gepland in de raadszaal op het Deken Paquayplein. Zo zal de aanleg van fietspaden tussen de Belisiatunnel en de Carrefour, een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Vlaams Gewest op tafel belanden. Een buitengewone toelage aan natuurvereniging Orchis vzw voor de aankoop van natuurgebieden in Bilzen wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd evenals een verkeersreglement voor het invoeren van een parkeerverbod in de Sapstraat ter hoogte van de Blondeswinning. Volg het verslag hier vanaf 20 uur.