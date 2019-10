Wielertoerist nog steeds in levensgevaar

Alken -

De 67-jarige wielertoerist uit Alken die maandagvoormiddag zwaar ten val kwam op een verkeersdrempel op het Grasbos in Molenstede bij Diest en daarbij een zwaar hoofdletsel opliep, verkeert nog steeds in Levensgevaar. Dat liet het Leuvense parket dinsdagmiddag weten. Het slachtoffer verblijft in een gespecialiseerde afdeling van het UZ Gasthuisberg in Leuven.