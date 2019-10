Vier Wijzen winnen 2de Quokka-Quiz

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Op zaterdag 28 september organiseerde de Gezinsbond van Stokkem haar tweede algemene kennisquiz, de 2de Quokka-Quiz, in zaal Graaf van Loon.

Drieëntwintig quizploegen namen deel aan deze tweede editie. Zowel gelegenheidsteams als geoefende quizzers gingen aan de slag met gevarieerde quizrondes zoals de ronde ronde, de vierkante ronde, de kip of het ei –ronde en andere plezante linkrondes. Quizteam Calabria eindigde op de derde plaats, Noojt Kontent was tevreden met de tweede plaats en quizteam ‘De 4 wijzen’ ging dit keer met de overwinning aan de haal. Het eerste gelegenheidsteam ‘Moëremoos’ behaalde een mooie vierde plaats. Alle ploegen gingen met een mooie prijs naar huis. Het was opnieuw een geslaagde, sfeervolle editie.