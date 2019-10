Isaac Kimeli past voor 1.500 meter op WK atletiek: “Tot volgend seizoen!”

Isaac Kimeli neemt op het WK atletiek in Doha niet deel aan de 1.500 meter. In een bericht op Instagram laat hij dinsdag weten dat het tijd is voor een rustperiode.

Maandagavond had Kimeli na afloop van de finale van de 5.000 meter nog in het midden gelaten of hij komende donderdag (3 oktober) zou starten in de reeksen van de 1.500 meter. “Ik beslis morgen of ik ook deelneem aan de 1.500 meter. Dat is weer een heel andere wedstrijd. Het is afwachten hoe ik recupereer. Op dit moment ben ik helemaal leeg”, zei hij na zijn veertiende plaats.

Dinsdag bevestigt Kimeli dat het zomerseizoen voor hem voorbij is, en hij dus past voor de 1.500 meter. “Gisteren liep ik de finale van de 5 km in een waanzinnig deelnemersveld. Ik gaf alles en werd veertiende. Ik kijk terug op een uitstekend kampioenschap en vooral op een uitstekend seizoen. Bedankt aan iedereen voor de fantastische steun! Nu is het tijd om wat te rusten. Tot volgend seizoen!”