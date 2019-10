Dashcam legt spectaculaire ontploffing vast op olietanker

Dit is het moment waarop er een explosie plaatsvond op een olietanker in de haven van het Zuid-Koreaanse Ulsan. De explosie werd afgelopen zaterdag gefilmd door een dashcam, spectaculaire beelden die zo uit een rampenfilm met een groot budget kunnen komen. De brand die op de ontploffing volgde, verspreidde zich naar een nabijgelegen schip. Achttien mensen, twaalf matrozen en zes hulpverleners, raakten daarbij gewond, onder wie één zwaargewond. Het is nog steeds niet duidelijk wat precies de oorzaak van de ontploffing was, allicht “iets tussen de lading”.