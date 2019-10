Raskonijn- en Pluimveeclub Rekem zet leden in de kijker

Rekem

Lanaken - De Rekemse Raskonijn- en Pluimveeclub Nut & Sport huldigde voorbije week drie van haar leden: Herman Vanhengel (87), al 25 jaar een van de meest stuwende krachten van de club, alsook André Panis en Guido Gilissen, twee allround keurmeesters, die respectievelijk al 35 jaar en 25 jaar aan de keurtafel staan.

De keurmeesters André en Guido zijn tevens actief in de nationale standaardcommissie, waar de beschrijvingen van de konijnenrassen in stand gehouden of aangepast worden. Het is daar waar ook gewaakt wordt over het levend erfgoed. Door haar werking draagt de club bij om met uitsterven bedreigde rasdieren met typische Belgische eigenschappen in stand te houden. In het teken van “Wereld Dieren Dag” zal de club op 5 en 6 oktober honderden topdieren tentoonstellen in Zaal Kleinveld te Rekem. Op de foto v.l.n.r.: Guido Gilissen, Herman Vanhengel en André Panis.