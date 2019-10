Op hol geslagen cateringkarretje mist maar nipt vliegtuig

Met bijna 900 000 vliegbewegingen per jaar, is O’Hare in Chicago de drukste luchthaven van de Verenigde Staten. Er kan dus al eens iets fout lopen. Maandag bijvoorbeeld, toen het mis ging bij de bevoorrading van een vliegtuig. Het karretje met de catering sloeg namelijk op hol en draaide erg snelle rondjes. Dat dit net gebeurde letterlijk onder de neus van een vliegtuig, maakte het er nog wat spannender op. Op de beelden zie je hoe een aantal personeelsleden toekijken, maar niet meteen kunnen ingrijpen, omdat het wagentje zo snel aan het spinnen is. Uiteindelijk ramt een medewerker het gevaarte met een ander voertuig. Eind goed al goed, het vliegtuig bleef gespaard van enige schade en kon uiteindelijk met slechts een tiental minuten vertraging de lucht in.