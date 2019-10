Astana strikt Spaanse klimgeit Oscar Rodriguez

De Spaanse renner Oscar Rodriguez heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij Astana. Dat maakte de Kazachse WorldTourformatie dinsdag bekend.

De 24-jarige Rodriguez komt over van het procontinentale Euskadi Basque Country - Murias. Daar werd hij in 2018 prof en won in zijn eerste seizoen meteen een etappe in de Ronde van Spanje. Hij schreef ook het bergklassement in de Tour of the Alps op zijn naam. Dit jaar won Rodriguez de bergtrui in La Route d’Occitanie en werd tweede in de Vuelta a Burgos.

“Oscar Rodriguez is een jonge renner die zijn klimpotentieel al heeft bewezen. Hij heeft ook een goede tijdrit in de benen en kan dus een sterke allrounder worden. Ik ben benieuwd om te zien welke progressie hij zal maken op WorldTourniveau”, aldus Astana’s teambaas Alexander Vinokourov.