Nieuwe secretaris-generaal VHV: Tina Muyllaert

Lummen - Vanaf 1 oktober heeft de Vlaamse Handbalvereniging met Tina Muyllaert een nieuwe Secretaris-Generaal. Tina neemt de fakkel over van Tim Mogal die de functie een tijdlang ad-interim vervulde. Iets meer dan een jaar geleden vervoegde Tina Muyllaert het secretariaat als algemeen manager. In onderstaande open brief spreekt Tina Muyllaert over haar ambities en werpt ze een blik op de toekomst.

Met heel veel goesting, verantwoordelijkheidszin en enthousiasme neem ik vanaf 1 oktober de rol van Secretaris-Generaal over van Tim Mogal. Het voorbije jaar was ik als algemeen manager bevoorrecht om de vele facetten van onze sport op een andere manier waar te nemen. Eerder had ik het handbal vanuit de functie van clubsecretaris al leren kennen. Langs welke manier je de sport ook bekijkt: het is een teamsport en wel op alle niveaus.

Ik ben blij om deze functie uit te voeren te midden van veel vele vrijwilligers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven, van clubbesturen die zich op verschillende niveaus inzetten om in hun vrije tijd een club te runnen, op welk niveau dan ook. Ik ben ook trots op mijn hard werkend team waarmee ik dagelijks op ons secretariaat ten dienste sta en dat op verschillende niveaus structuur in onze sport tracht te brengen.

Hoewel ik mij bewust ben van het feit dat je nooit voor iedereen goed kan doen, is dat wel waarvoor we gaan met het secretariaat. Zo hebben we dit jaar onder heel wat extra projecten onze schouders gezet met realisatie van reeds enkele tot gevolg. Kijk maar naar ons nieuw digitaal platform (waar nog steeds hard aan gewerkt wordt trouwens) en naar de uitbetaling van onze scheidsrechters binnen het verenigingswerk waardoor wij als eerste federatie de wet op het bijklussen in praktijk hebben weten om te zetten op een dergelijke schaal.

Daarnaast zijn we ook bezig met allerlei initiatieven in functie van breedtesport zoals ‘Speel HANDBAL.be’, een project dat we half oktober uitrollen, en het uitwerken van een G-sportbeleid, staan er terug allerlei opleidingstrajecten voor trainers op de agenda en wordt er gekeken naar het opzetten en ondersteunen van handbalacademies in heel Vlaanderen en de heropstart van een topsportschool. Deze mix van breedtesport en topsport, maakt dat ik geloof in de toekomst van het handbal in Vlaanderen en België.

Dat handbal een teamsport is ervaar ik dagelijks. Niet enkel op het secretariaat, maar ook bij de leden van onze Raad van Bestuur. Ondanks het feit dat deze allemaal vrijwilligers zijn, ben ik zwaar onder de indruk van de mate van engagement van hen allen. Hoewel het secretariaat belast is met de praktische uitvoering, zijn zij wel degelijk de motor achter heel wat initiatieven en nemen zij allemaal heel actief hun verantwoordelijkheden op zich. Hierdoor is de kloof tussen onze Raad van Bestuur en ons secretariaat dan ook zeer klein, in tegenstelling tot de praktijk in vele andere federaties en kunnen we samen écht werken aan de visie om handbal voor grote én kleine clubs kwalitatief verder te ontwikkelen.

Zaken die ik alvast nog op mijn agenda heb staan voor het komende seizoen, zijn de verdere structurering en opvolging van de verschillende cellen die achterliggend actief zijn, het opstellen van een helder, duidelijk en eensluidend reglement, ondersteuning uiteraard van de secretariaatsmedewerkers en de communicatie en ondersteuning naar onze clubs toe en het verder uitwerken van ons platform zodat we volgend seizoen de kinderziektes uit ons geheugen kunnen wissen en iedereen hier de vruchten van kan plukken.