Controleurs vloeren tiener op tramsporen: “Puur machtsmisbruik”

Er is heel wat ophef ontstaan in Ierland door een fragment van twee tramcontroleurs die een tiener op de tramsporen gooien. De beelden werden afgelopen vrijdag gemaakt bij een tramhalte in Dublin en werden al duizenden keren bekeken en gedeeld nadat ze diezelfde dag nog op Facebook verschenen. De tiener raakte gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen. Het is niet duidelijk wat de controleurs bezielde en wat de aanleiding voor de worstelpartij was. “Dat is puur machtsmisbruik”, aldus een getuige.