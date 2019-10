Jongerenvoorzitters misnoegd: “Keur regeerakkoord niet goed zonder het helemaal te lezen”

De integrale tekst van het 300 pagina’s tellend regeerakkoord zal “tegen de middag” beschikbaar zijn. Dat laat de woordvoerder van toekomstig minister-president Jan Jambon verstaan. Dat is erg kort op de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld waar de leden straks moeten beslissen over regeringsdeelname. Niet iedereen is gelukkig met die strakke timing. “Ik keur geen tekst goed die ik niet volledig gelezen heb”, zegt Hans Maes, voorzitter van Jong VLD. Ook bij CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi klinkt hetzelfde verweer.