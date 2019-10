Drie recepten om deze herfst het meeste uit je koffie te halen

Vandaag 1 oktober is het Wereldkoffiedag en hoe valt dat beter te vieren dan met drie herfstige en originele recepten van Valentine Wanders. Zij is de vrouw achter de Gentse koffiebar Het Moment en een van de topbarista’s die ons land rijk is.

Lotus Latte

“Dit is een van de toppers op de kaart van Het Moment.”

Ingrediënten:

• 50 gr masala chai kruiden

• kaneelstokjes

• 200 gr melasse suiker

• 0,5 liter water

• een espresso (dit mag ook koffie uit de Bialetti zijn of stevig gezette filterkoffie) (per portie 30 ml espresso 50 ml filterkoffie)

• havermelk (per portie 100 ml)

• Lotuskoekje (zoveel als je wilt )

Kook de masala chai kruiden, kaneelstokjes en melasse suiker op tot het een stevige siroop wordt. Laat dit even staan, afkoelen en zeef de siroop. Maak je koffie, dit kan een espresso zijn, Bialetti of een stevige filterkoffie (overdoseer). Giet hierbij 20 ml van de chai siroop. Warm havermelk op, laat het niet koken! Giet de havermelk over de koffiesiroop mengeling en versier met een Lotuskoekje.

Hot Mexican Love Chocolatte

“Een drankje zoet en heet op alle manieren!”

Ingrediënten;

• 15 gram Mexicaanse liefdeskruiden cacaomengeling (een mix van cacao, kaneel, cayennepeper)

• 2 repen chocolade, liefst puur

• 150 ml volle, liefst verse melk

• een espresso (dit mag ook koffie uit de Bialetti zijn of stevig gezette filterkoffie) (per portie 30 ml espresso 50 ml filterkoffie)

• Slagroom (ter afwerking)

• Chocoladeschilfers

Meng de liefdeskruiden, chocolade en melk en warm deze op tot alle chocolade is opgelost, laat niet koken! Giet deze op de koffie. Top af met slagroom, chocoladeschilfers en een snufje liefdeskruid.

Mystic Espresso Martini

“Koffie en alcohol, een wonderbaarlijk lekkere combinatie, dit met de kaneel die het geheel nog meer pit geeft!”

Ingrediënten;

• 50 ml Grey Goose wodka

• 20 ml Zuiddam kaneellikeur

• een espresso (dit mag ook koffie uit de Bialetti zijn. 30 ml espresso (liefst geen filterkoffie)

• een mespuntje zout

• een handvol ijsklontjes

• 3 koffieboontjes (ter decoratie)

Doe de wodka, kaneellikeur, koffie, zout en ijs in een shaker en schud tot alle ijsklontjes gebroken zijn. Giet deze mengeling in een Martiniglas en decoreer met drie koffieboontjes.