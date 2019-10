Donkerblauwe polo’s van Beringse politie niet conform kledingnorm, maar outfit nog niet afgeschreven

Beringen / Ham / Tessenderlo -

De donkerblauwe polo’s die de lokale politie van Beringen-Ham-Tessenderlo sinds deze zomer draagt, voldoen niet aan het kledingreglement. Of het budget van 23.200 euro nu verspild is? “Er is nog geen beslissing gevallen. We wachten de feedback van het onderzoek af”, reageert burgemeester Thomas Vints.