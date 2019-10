Diest - De politie Demerdal heeft maandag rond 21 uur een 27-jarige Diestenaar uit het verkeer geplukt in de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Hij was onder invloed van drugs. In opdracht van het parket van Leuven is zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.