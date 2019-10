‘De buurtpolitie’-acteur heeft twee rechtszaken aan zijn been: “Kan me 100.000 euro kosten”

Junes Lazaar (32), die de rol van stagiair Sami in ‘De buurtpolitie’ op zich neemt, heeft twee klachten voor laster en eerroof aan zijn been. Die komen van zijn ex-werkgever Baba Yega. “Maar ik blijf achter mijn uitspraken staan”, zegt hij aan Dag Allemaal.

Junes durft te zeggen wat hij denkt. “Daarom dat ik ook uit de doeken heb gedaan wat er bij Baba Yega is gebeurd”, zegt hij. De dansgroep die razendpopulair werd na een deelname aan ‘Belgium’s got talent’ zou, volgens de acteur en danser met Marokkaanse roots, systematisch geld achtergehouden hebben. Zo kreeg Junes maar 1.300 euro van de geldprijs van 50.000 euro en kreeg hij 200 euro per show, terwijlde vraagprijs 6.000 bedroeg. “Er lopen twee rechtszaken tegen mij. Ik kan en mag er weinig over vertellen omdat de zaken lopende zijn. Maar dit zou me wel heel zuur kunnen opbreken, het gaat me meer dan honderdduizend euro kosten als ik die zaken verlies.”

Toch blijft Junes achter zijn uitspraken staan. “Ik geloof in rechtvaardigheid, hopelijk denk ik daar binnen enkele maanden nog hetzelfde over, want dat geld heb ik niet.” Nu de groep in handen is van Studio 100, zal het er allemaal wat eerlijker aan toegaan, denkt de acteur. Ondertussen blijft hij volop timmeren aan zijn eigen carrière. Als acteur, maar ook als danser. “Ik sta zelf minder op het podium wegens een blessure, maar ik geef volop dansles. Soms ook lapdans, al is daar weinig vraag naar.”