Justin Bieber en Hailey Baldwin zijn voor een tweede keer getrouwd

Ongeveer een jaar nadat ze in New York al voor de wet trouwden, hebben Justin Bieber (25) en Hailey Baldwin (22) dat nu nog eens overgedaan met een ceremonie in South Carolina. Meer en meer details van de plechtigheid raken nu bekend.

Justin Bieber en Hailey Baldwin huwden in september 2018 in New York, maar besloten om hun eigenlijke huwelijksfeest uit te stellen tot de popster in een betere mentale gezondheid verkeerde. En nu was het eindelijk zover. De twee wisselden voor 154 genodigden hun geloften uit in Montage Palmetto Bluff, een hotel in South Carolina dat over een kapel beschikt en door het koppel volledig werd afgehuurd.

Naar verluidt koos het stelletje voor die locatie omdat Justin vaak in een filiaal van het Montage-hotel verblijft in Laguna Beach in Californië als hij wat tijd voor zichzelf nodig heeft. “Hij is al vaak ontsnapt naar het Montage wanneer hij wat tot rust moest komen. En zowel hij als Hailey werd verliefd op de locatie in Sout Carolina”, klinkt het bij een bron.

Nieuw horloge

Onder de gasten bevonden zich onder meer modellen Kendall Jenner, Camila Morrone en Joan Smalls, maar ook Biebers manager Scooter Braun. Na de plechtigheid volgden nog een cocktailmoment, een receptie en een diner. Voor hij naar het altaar liep, deelde Justin nog een foto van het peperdure horloge dat hij zichzelf cadeau had gedaan voor zijn huwelijk, maar ook eentje uit de oude doos van hem en Hailey en zijn schoonouders. “Bedankt dat jullie jullie dochter met zo’n wildeman laten trouwen”, schrijft hij erbij.

De popster zou zich voor de rest niet al te veel hebben aangetrokken van het event. “Hij gaf wel wat input tijdens de planning, maar het enige wat hij echt moest doen was komen opdagen. Hij voelt zich al getrouwd dus voor hem is het gewoon een feestje. Hailey was veel meer betrokken en Justin laat de beslissingen met plezier aan haar over”, klinkt het nog bij de anonieme bron.