Chocolatier Joost Arijs door Gault&Millau uitgeroepen tot beste van Vlaanderen

Joost Arijs in Gent, Jérôme Grimonpon in Brussel en Ariqua Denis in Andenne werden uitgeroepen tot chocolatier van het jaar door restaurantgids Gault&Millau.

In Chocolate Nation in Antwerpen heeft restaurantgids Gault&Millau maandag de vierde editie van de gids ‘Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg’ voorgesteld.

Chocolatiers uit België en Luxemburg waren maandagnamiddag aanwezig in chocolademuseum Chocolate Nation in Antwerpen, voor de voorstelling van de vierde Gault&Millau-gids van de beste chocolatiers. 88 chocolatiers uit België en Luxemburg, samen goed voor 130 winkeladressen, werden na anonieme degustaties opgenomen in de gids. Vergeleken met vorig jaar zijn er twintig nieuwe adressen opgenomen.

Voor de tweede keer werd drie chocolatiers bekroond met de titel ‘Chocolatier of the Year’. Voor Vlaanderen was dat Joost Arijs in Gent, voor Brussel Jérôme Grimonpon en voor Wallonië Ariqua Denis uit Andenne.