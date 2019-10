Al bijna 250 km file op Vlaamse wegen, boerenprotest op Nederlandse weg

Met de herfst zijn ook de grote files weer terug in het land. Iets voor 8 uur staat er al bijna 250 km file op de Vlaamse wegen. “Dat is uitzonderlijk”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Ook in Nederland is er chaos op de baan wegens een protestactie van boeren.

Oorzaak van de files zijn verschillende lichte aanrijdingen, die wel een grote impact hebben op het verkeer. Bruyninckx noemt verder ook een intussen afgehandeld ongeval op de Antwerpse ring richting Gent in Antwerpen-Zuid.

Op de E313 duurt het een uur om van Herentals-Oost in Antwerpen te geraken. Op de E40 in Bertem is de weg weer vrij na een ongeval met verschillende wagens, maar zowel op de E40 vanuit Luik als de E314 vanuit Lummen is het lang aanschuiven. “We stellen elk jaar weer vast dat eind september, begin oktober de zware files terug zijn”, zegt Bruyninckx. “Dat is dit jaar niet anders.”

Het Verkeerscentrum vraagt ook iedereen die op de weg is ook op te letten voor watergladheid. “Rond Brugge, bijvoorbeeld, staat er op sommige plaatsen 15 cm water op het wegdek”, zegt Bruyninckx.

Protest in Nederland

Door protest van boeren die op weg zijn naar Den Haag is een chaotische situatie op de Nederlandse wegen ontstaan. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat er in totaal bijna 500 kilometer file staat. Dat is vooral een gevolg van het boerenprotest, maar ook zijn er enkele ongelukken geweest.

Het is langzaam rijden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht en op de A12 bij Utrecht en Den Haag. Verder is het druk op de A28 bij Utrecht en rijdt het verkeer langzaam op de A15 tussen knooppunt Deil en Hardinxveld-Giessendam.