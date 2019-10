Bomma uit ‘Familie’ niet mals voor VTM: “Moet ik 93 geworden zijn om zoiets mee te maken?”

Annie Geeraerts, beter gekend als ‘de bomma’ uit tv-soap ‘Familie’, is gekwetst. Dat zegt ze in Dag Allemaal. Reden voor haar verdriet? Ze mocht van VTM niet op de boot van ‘Gert Late Night’ logeren. Maar er is ook goed nieuws: de actrice heeft opnieuw een man in haar leven.

Ze zou de hele week te zien zijn bij ‘Gert Late Night’, de talkshow van Gert Verhulst en James Cooke. Maar daar kwam niets van in huis omdat ze geen toestemming kreeg van VTM. Er was geen officiele aanvraag ingediend door VIER, klonk het officieel. “Ik wil er geen reuzegroot drama van maken, maar ik vind het toch vernederend”, zegt ze in een interview aan Dag Allemaal. “Ik werk bijna dertig jaar voor VTM en heb zoveel acte de présences gedaan. Gratis en met veel plezier. Moet ik 93 geworden zijn om zoiets mee te maken?”

Nieuwe liefde

Toch is er ook goed nieuws voor de actrice. Er is een nieuwe liefde in haar leven. Nu ja, nieuw … “Paul en ik zijn al twee jaar samen, maar bijna niemand weet dat. We hadden elkaar een paar keer gezien op de tram onderweg naar ‘Opera in de Cinema’. Na nader kennis te maken, is dat stilaan gegroeid naar meer.”