Te dik het nieuwe normaal: meer Belgen met overgewicht dan gezond gewicht

De obesitasepidemie heeft een historisch kantelpunt bereikt. Voor het eerst kampen meer Belgen met overgewicht dan dat er landgenoten zijn met een gezond gewicht. Die extra kilo’s betalen we cash: wie te dik is, leeft minder lang en heeft een pak meer kans op ziekten zoals diabetes, hartproblemen en kanker. “Elk apart kunnen we de strijd tegen het overtollige vet niet winnen: het is hoog tijd dat de hele maatschappij haar verantwoordelijkheid neemt”, zegt professor Caroline Braet (UGent).