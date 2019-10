Verandering van stem blijft uit bij Sam Bettens: “Ik haat het meer en meer om voor vrouw aanzien te worden”

De stem van Sam Bettens is nog niet veranderd sinds hij met een hormonenkuur begon, en dat leidt tot een dubbel gevoel bij de transgender-frontman van K’s Choice. “Ik haat het meer en meer om voor vrouw aanzien te worden, maar mijn stem is wel mijn instrument”, zegt hij in een nieuwe video.

De transitie van vrouw naar man is er een van lange adem voor Sam Bettens, die voordien als Sarah door het leven ging. Een van de heikele punten bij het man worden was de stem. Want hoe zou die typerende stem, die de muziek van K’s Choice naar een hoger niveau tilde, gaan klinken? Het antwoord op die vraag is er nog niet, zegt Sam in een nieuwe video op YouTube.

“Hallo allemaal, ik wil het vandaag met jullie hebben over mijn stemverandering. Of het gebrek daaraan”, begint Sam Bettens. “Mijn zangstem verliezen was een van de belangrijke twijfelpunten in mijn beslissing om man te worden. Wanneer je testosteron begint te nemen, kan je stem veel lager worden, maar ook zwakker en een lager bereik krijgen.”

Bettens vindt die stemverandering een mes dat langs twee kanten snijdt. “Langs de ene kant haat ik het meer en meer om voor het andere geslacht aanzien te worden. Het stoort me dat mensen soms twijfelen of ik man of vrouw ben en door mijn stem denken dat ik vrouw ben. Maar langs de andere kant is mijn zangstem mijn lang leven, mijn instrument en mijn stempel. De gedachte om die te verliezen is angstaanjagend.”

Vijf maanden is de transitie al bezig. “En ik weet niet hoe ik me moet voelen bij mijn stem die niet verandert. Ik weet niet zeker of ik voorbereid was op die mogelijkheid. Ik weet niet wat ik moet wensen.”