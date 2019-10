Niks baas in eigen huis, deze week bepaalt UEFA wat wél en niet mag in de Luminus Arena. Oeps, KRC Genk Arena, want sponsornamen worden geband in de Champions League. Waar Napoli op 150 kilo ijs en 40 pizza’s mag rekenen en Felice Mazzu in zijn aangepast jasje kan worden geschorst, wanneer zijn spelers niet op tijd klaar staan in de tunnel. En vlak voor de match mogelijk de grasmat nog moet worden gestofzuigd. “Dit is vier dagen lang op de tippen van de tenen lopen”, zegt Robin Godderie, UEFA Main Contact voor KRC Genk.