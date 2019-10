Het was symbolisch. Manager Michael Verschueren voerde Vincent Kompany maanagavond naar huis. Er was weliswaar urenlang crisisoverleg geweest bij Anderlecht na de 6 op 27 - voorzitter Marc Coucke was er ook - maar het vertrouwen in Vince The Prince blijft. Zondag had Coucke ook de spelersgroep al constructief toegesproken.