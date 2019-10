Tranen om de kuit die de winter om zeep hielp. Tranen die vloeiden na de problemen met de federatie. Tranen toen die verdomde elleboog weer opspeelde en bijna haar voorbereidende zevenkamp verkwanselde. Negentien hoog in een viersterrenhotel dat uitkijkt over de Perzische Golf, lijkt er geen vuiltje aan de lucht bij de zevenkampster Nafi Thiam, klaar om haar wereldtitel vanaf woendag te verlengen. De realiteit is dat ze hard moeten werken heeft na een rotjaar. “Het is geen puur geluk dat ik ben teruggekomen.”