MAASEIKIn Maaseik bestaat er een risico op te hoge concentraties radongas in woningen. Dat komt door de afzettingen van de Maas. Radongas is na het roken de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle raadt iedereen aan het radonniveau thuis te meten.