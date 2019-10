In Houthalen-Helchteren is de crisis in de coalitie tussen sp.a-Groen-Plus, CD&V en N-VA afgewend na een akkoord over het schenken van alcohol en het serveren van halal maaltijden in het dienstencentrum. Maar voor oppositiepartij BUUR is daarmee de kous nog niet af: zij vragen een intern onderzoek.