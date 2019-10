Liefst 26 partners, waaronder elf Limburgse gemeenten, hebben in Kortessem een charter getekend voor een integraal waterbeleid in Herk- en Mombeekvallei. Dat moet toelaten om beide valleien te vernatten, goed voor natuur en klimaat. Vierendertig projecten staan op stapel. “Het is maar een begin. Er is meer geld nodig”, zegt An Digneffe van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.