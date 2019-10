Eden Hazard staat onder grote druk dinsdag tegen Club Brugge. Het geduld van de Spaanse pers is op. De man van 100 miljoen euro moet nu eindelijk opstaan. Anders wordt de hakbijl bovengehaald. Eden beseft het zelf ook. “Wat ik nodig heb, is een goeie match, een goal of een assist om mijn seizoen te lanceren.” Bij Club zijn ze gewaarschuwd.