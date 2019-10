Zijn hart sloeg op hol, toen KRC Genk bij de CL-loting in de groep van Napoli werd ondergebracht. Zijn gsm volgde in de uren daarna. Dat Salvatore - Salva voor alle Genkse vrienden - D’Amires dit op zijn 71ste nog mocht meemaken. De fiere Napolitaan groeide op in de schaduw van het mythische stadion San Paolo en verhuisde 49 jaar geleden naar Limburg. Intussen is hij al 22 jaar aan de slag in de jeugdacademie van KRC Genk als manusje-van-alles. En dat mag je letterlijk nemen.