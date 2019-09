ANALYSE. Te vaak moet Genk achtervolgen, waardoor de ploeg erg broos en kwetsbaar is

Broos. Ex-trainer van KRC Genk. Maar deze keer doelen we niet op Hugo, wel op de staat waarin de regerende landskampioen zich bevindt. Broos. Zoals in frêle, breekbaar, fragiel. Dat werd zaterdagavond opnieuw pijnlijk duidelijk tijdens de Limburgse derby. Denk alle commotie en ongeregeldheden die een groepje onverlaten veroorzaakten weg en je komt tot de conclusie dat KRC Genk als een kaartenhuisje in mekaar zakte. Niet voor het eerst dit seizoen.