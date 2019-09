Kampse methodeschool is uiteindelijk toch zeker van bestaan

De leerlingen van Mondomio in Leopoldsburg kunnen uiteindelijk toch les blijven volgen op hun vertrouwde school. Voor de methodeschool dreigde een sluiting omdat er te weinig leerlingen waren, maar het Lucerna-college in Houthalen bood maandag een oplossing aan.

Heel wat bezorgde ouders kwamen maandagavond naar de infovergadering van Mondomio. De school was vorig schooljaar gevestigd in de vroegere horecazaak De Gagel in Balen, maar mocht daar niet blijven omdat ...