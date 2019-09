WK ATLETIEK. Claire Orcel en Isaac Kimeli kunnen niet stunten in finales, Oegandese volgt afwezige Semenya op

Claire Orcel is maandag met een sprong over 1m89 als elfde (op twaalf deelneemsters) geëindigd in de hoogspringfinale op het WK atletiek in Doha. Het goud was voor de Russische Mariya Lasitskene (2m04), voor de nauwelijks achttienjarige Oekraïense Yaroslava Mahuchikh die ook 2m04 sprong en daarmee het juniorenwereldrecord (U20) verbrak. Het brons ging naar de Amerikaanse Vashti Cunningham (2m00).

Orcel, een Brusselse van Franse afkomst, begon haar finale met een geslaagde sprong over 1m84. Vervolgens ging ze bij de derde keer over 1m89. Ze probeerde het nadien nog op 1m93, maar geraakte daar niet meer over.

De 21-jarige Orcel plaatste zich vrijdag voor de hoogspringfinale met een sprong over 1m92. Haar persoonlijk record is 1m94. De limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio is 1m96.

Foto: Photo News

Kimeli loopt naar veertiende plaats op 5.000m

Isaac Kimeli is maandag in een tijd van 13:44.29 veertiende geworden op de 5.000 meter op het WK atletiek in Doha. De zege was voor de Ethiopiër Muktar Edris in 12:59.85, voor zijn landgenoot Selemon Barega (12:59.70) en de Canadees Mohammed Ahmed (13:01.11).

De 25-jarige Kimeli, die al geplaatst is voor de Spelen van volgend jaar in Tokio en een persoonlijk record van 13:13.02 bezit, had zich voor de finale geplaatst dankzij een chrono van 13:20.99 vrijdag in de reeksen. In de finale overspeelde hij zijn hand echter. Hij volgde te lang de kopgroep en finishte uiteindelijk als veertiende en laatste. De Noor Filip Ingebrigtsen haalde de finish immers niet.

Robin Hendrix sneuvelde vrijdag al in de reeksen.

Keniaanse pakt de wereldtitel op 3.000m steeple

De Keniaanse Beatrice Chepkoech heeft zich maandag op het WK atletiek in Doha tot wereldkampioene op de 3.000m steeple gekroond. Chepkoech haalde het in een tijd van 8:57.84, voor de Amerikaanse Emma Coburn (9:02.35) en de Duitse Gesa Felicitas Krause (9:03.30).

Het is de eerste wereldtitel voor Chepkoech, die zowel op de Spelen in Rio in 2016 als op het WK in Londen in 2017 net naast het podium viel op de 3.000m steeple.

Foto: AP

Oegandese pakt bij afwezigheid van Semenya wereldtitel op de 800 meter

De Oegandese Halimah Nakaayi is maandag wereldkampioene geworden op de 800 meter op het WK atletiek in Doha. Nakaayi liep in een tijd van 1:58.04 naar de zege voor de Amerikaanse vrouwen Raevyn Rogers (1:58.18) en Ajee Wilson (1:58.84).

De uittredend wereldkampioene, de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, stond niet aan het vertrek omdat ze weigert een behandeling te volgen om haar testosteronwaarden te doen dalen.