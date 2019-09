Red Dragons winnen plekje op Europese ranking ondanks vroege uitschakeling op EK

De Belgische volleybalmannen zijn maandag op de nieuwe Europese volleybalranking als zesde uit de bus gekomen. Voor het EK stonden ze nog zevende. De Red Dragons kenden een teleurstellend EK en gingen er in de achtste finales uit tegen Oekraïne. Ze werden zo negende in de eindafrekening.

Servië, dat zondag Europees kampioen werd, blijft eerste. Rusland, dat mee op kop stond, moet de Serviërs laten gaan en is tweede. Het Polen van Vital Heynen, goed voor brons op het EK, wint twee plekjes en is nu derde.

De Europese ranking is belangrijk om te bepalen welke landen zullen mogen deelnemen aan het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn begin januari 2020. Gastland Duitsland, Servië, Frankrijk, België, Slovenië, Bulgarije, Nederland en Tsjechië vechten er voor het overgebleven plaatsje op de Spelen. Italië, Polen en Rusland zijn al verzekerd van deelname aan de Spelen in Tokio.