Vlaams regeerakkoord deblokkeert Spartacustram

Hasselt -

Samen met het Vlaamse regeerakkoord hebben N-VA, CD&V en Open Vld een compromis bereikt over de integrale uitvoering van het Limburgse Spartacusplan. Cruciaal is het tracé door Hasselt: door de sneltram over de volledige kleine ring te laten rijden, lijkt niets de aanleg nu nog in de weg te staan.