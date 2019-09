Een opvallende Aster Nzeyimana, maandagmiddag om 13 uur in Het journaal op Eén, met op zijn linker jukbeen een donkerrode plek. Niet het gevolg van de betere caféruzie, vertelt hij, maar een ongelukje tijdens het sporten. “Ik ga elke zondagochtend voetballen, we spelen in een vriendencompetitie in het Waasland. En het voorbije weekend ging ik onderuit, met mijn gezicht op het kunstgras”, zegt hij.