Voorzitters STVV en KRC Genk: “We gaan de problemen samen aanpakken”

De hoog oplopende emoties na de Limburgse derby zijn wat gaan liggen, het spelletje zwartepieten is afgesloten. Tijd om een charmeoffensief in te zetten. De voorzitters van Genk en STVV begonnen er zondag al aan. Zij hadden telefonisch contact met elkaar en zingen in koor: “De ouderwetse derbybeleving moet terugkeren.” Hoe? “Door een gelijkaardig strenge aanpak van de eigen achterban.” Intussen bereiden zij ook hun verdediging voor. “Wij praten niks goed maar vragen ons wel af of het reglement juist is toegepast”, aldus Croonen.