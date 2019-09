Jan Vertonghen en Tottenham willen nog beter doen dan vorig seizoen in de Champions League: “Dit team blijft groeien”

Tottenham Hotspur, vorig seizoen verliezend finalist in de Champions League, speelt dinsdagavond (om 21u00) gastheer voor Bayern München op de tweede speeldag van de groepsfase van het kampioenenbal. Rode Duivel Jan Vertonghen blikte maandag vooruit en zei na de successen van vorig jaar “hongerig te zijn naar meer”.

“We willen die successen herbeleven”, begon Vertonghen. “Er zijn veel teams die meer als favoriet beschouwd worden dan wij, maar dat was vorig seizoen ook zo. We weten dat we er klaar voor zijn. Het vertrouwen is groot. We hebben de voorbije zes à zeven jaren een lange weg afgelegd. Dat mogen jullie niet vergeten. We hebben hard gewerkt met dit team om het hoogste niveau te bereiken. Elk seizoen worden we beter. Maar we willen nog meer bereiken. We zijn heel hongerig om nog beter te doen dan die verloren finale van vorig seizoen. Persoonlijk voel ik ook nog geen slijtage op mijn lichaam. En er zijn nieuwe spelers bijgekomen. Dat zorgt voor frisheid. En de sfeer is uitstekend, zowel op als naast het veld.”

Op de eerste speeldag kwamen de Spurs niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij het Griekse Olympiacos.