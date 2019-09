Sterke start van Taekwondo Dongji

Beringen - Afgelopen weekend vond in Aarschot de Ilyo Open plaats. Dit sterk bezet internationaal toernooi met deelnemers uit onder andere Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Bulgarije is traditioneel het eerste toernooi van het wedstrijdseizoen België. Ook de Beringse Taekwondoclub Dongji was weer van de partij.

Taekwondo Dongji startte aan dit toernooi met een verzwakt wedstrijdteam. Liefst 6 junioren en senioren, waaronder 3 Belgisch Kampioenen, moesten vandaag verstek laten gaan. Ook bij de lager leeftijdscategorieën ontbraken enkele medaillekandidaten, zodat een voor Beringse begrippen kleine wedstrijdploeg van 18 jongens en meiden de eer van de Beringse Taekwondoclub moest verdedigen op dit internationaal toernooi.

Met liefst 5 gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles wist deze jonge wedstrijdploeg ondanks het gemis van de ervaren krachten, iedereen te verbazen. Zij slaagden erin de beste prestatie ooit van Taekwondo Dongj op de Open Ilyo op de mat te leggen.

Goud was er voor Hatice-Kübra Topal, Liena Bentounsi, Matthias Boeykens, Pieter Wijckmans en Sila Erdin

Zilver voor Leandra Vrijssen, Lore Cuypers en Ruben Vaninbrouckx

Brons voor Amber Impens en Lander Vaninbrouckx

Voor Chailyn Ortiz Romero, Erol Erdin, Heavensly Ortiz Romero ,Kaan Erdin, Kayra Burakcin, Kiyana Vrijssen, Nisa Akgun en Sinan Günes zat er dit keer helaas geen podiumplaats in. Maar ook van hun heeft het Berings supporterslegioen genoten. Ook hier waren veel razend spannende en dramatische wedstrijden te bewonderen. De trainersstaf van Taekwondo Dongji was zeer tevreden met de behaalde resultaten en met het vertoonde spel van deze jonge hongerige groep taekwondoka’s