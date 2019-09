De favoriete vegan-recepten van Nathalie Meskens

Presentatrice Nathalie Meskens is een fan van gezonde voeding en sinds een tweetal jaar overgeschakeld op een veganistische levenswijze. Het waarom van die switch én honderd recepten om in haar voetsporen te treden, doet ze uit de doeken in haar nieuwste boek Plan Vegan, opvolger van Plan Boos.

Protein monster smoothie

Ingrediënten

- 4 medjouldadels

- 1 el moringa

-1 el spirulina

-1 el hennepzaadpoeder

- ongezoete sojamelk

Bereiding

1. Doe alle ingrediënten samen in een mixbeker, voeg een goeie scheut melk toe en mix. Als je het niet zoet genoeg vindt, kan je wat ahornsiroop toevoegen.

Salty bananapeanut ice

Voor 4 à 6 ruime porties of 1 l ijs, minstens 4 uur op voorhand bananen invriezen, 5 min. tot ijs draaien

Ingrediënten

- 4 rijpe bananen (ze mogen wat bruin zijn, dan zijn ze zoeter en hebben ze meer smaak)

- 3 el pindakaas

- snufje fl eur de sel

- 3 el maple syrup

- sap en zeste van 1 limoen

- plantaardige melk (soja, rijst, cashew…)

Bereiding

1. Vries om te beginnen enkele uren op voorhand de bananen in. Laat ze minstens vier uur in de vriezer zodat ze bevroren zijn.

2. Mix de bevroren bananen samen met de rest van de ingrediënten in een blender tot het een ijsstructuur heeft. Voeg eventueel een beetje melk toe om het mixen te bevorderen.

3. Je kan dit best direct eten of terug invriezen om later te consumeren, maar dan zal de structuur minder romig zijn omdat het diepgevroren is.

Tips

- Je kan dit ook perfect doen met andere soorten bevroren fruit zoals bijvoorbeeld rode vruchten, aardbeien, perziken, ananas, mango...

- Ook lekker: voeg een beetje kokosyoghurt toe voor een romige structuur of een passievrucht voor een extra frisse toets.

Foto: fotografie Bram Debaenst

Chili sin carne

Voor zes porties, 30 min. voorbereiding en 45 min. à 1 uur bereiding

Ingrediënten

- enkele el olie om te bakken

- 1 prei, in fijne ringetjes

- 1 rode ui, gesnipperd

- ½ spitskool, fijngesneden

- 1 rode paprika, in blokjes

- 3 teentjes knoflook, fijngehakt

- 2-3 verse groene jalapeñopepers, fijngehakt (of 1 rode chili)

- 2 tl chipotlepasta (gedroogde en gerookte jalapeño)

- 1 el komijnzaad

- 1 el komijnpoeder

- 1 el paprikapoeder

- 1 el gerookt paprikapoeder

- 1 el gedroogde oregano

- 2 kaneelstokken

- 3 blaadjes laurier

- 40 g tomatenpuree

- 1 glas water

- 1 blik (400-500 g) tomatenblokjes

- 750 g gespoelde zwarte, rode bonen of witte bonen naar keuze

Afwerking

- corn nacho’s

- opgelegde jalapeño

- koriander, grofgehakt

- kokos- of sojayoghurt

- partjes limoen

Bereiding

1. Stoof in wat olie de prei, rode ui, spitskool,paprika, knoflook en pepers aan tot ze glazig en half gaar zijn. Voeg alle kruiden toe en bak nog even mee aan.

2. Voeg de tomatenpuree toe en roer alles goed.

3. Voeg dan het water en de tomatenblokjes toe en laat nog een 40-tal minuten op een zacht vuur verder pruttelen. Voeg na 30 minuten de afgespoelde bonen toe.

4. Serveer met corn nacho’s (zie blz. 57), opgelegde jalapeño, koriander en wat kokos- of sojayoghurt en een partje limoen.

Foto: fotografie Bram Debaenst

Falafel met groene kruiden

Voor 8 à 10 falafels. Nodig: friteuse of 250 ml olie om in te frituren. Minstens 12 uur op voorhand de kikkererwten weken. 10 min. bereiding

Ingrediënten

- 150 g gedroogde kikkererwten (= 300 g geweekte kikkererwten)

- 80 g groene erwten (diepvries)

- 1 middelgrote witte ui, fijngesnipperd

- 1 el limoensap

- 1 handje grofgehakte kruiden (dille, munt,koriander, peterselie)

- 1 tl zout

- 2 el pompoenpitten

- cashew-aioli

Bereiding

1. Week de gedroogde kikkererwten 24 uur op voorhand in koud water. Ververs het water na 12 uur. Let erop dat je de kikkererwten in voldoende water (± 1 l) te weken zet, want ze zetten uit. Weeg 300 g af van de geweekte kikkererwten.

2. Mix de kikkererwten tot de structuur van grof zand. Voeg de andere ingrediënten toe en mix verder tot een dikke pasta.

3. Zet het mengsel, afgedekt met plastic folie, voor minstens 1 uur weg in de koelkast.

4. Neem het uit de koelkast, maak je handen nat en rol er balletjes van.

5. Verwarm de friteuse tot een temperatuur van 170 °C of verwarm de olie in een braadpan. Wanneer de olie begint te ‘dansen’, is ze warm genoeg om te frituren.

6. Let op dat de olie warm genoeg is, want anders zakken de balletjes naar de bodem en zullen ze niet mooi krokant worden of uiteenvallen. Is je olie te warm, dan zullen ze verbranden aan de buitenkant en binnenin nog rauw zijn. Frituur de balletjes 4 à 5 minuten in de olie.

7. Serveer de falafel met koriander-muntsaus en cashew-aoli.

Foto: fotografie Bram Debaenst

Plan Vegan door Nathalie Meskens, uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts , nu in de boekhandel voor 24,99 euro.