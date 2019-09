Eerste editie tafeltennistoernooi 'Kapelcup'

Wiemesmeer

Zutendaal - Afgelopen zaterdagavond vond de eerste editie plaats van het tafeltennistoernooi 'Kapelcup'.

Voor de deelnemers was het wekenlang uitkijken naar deze avond. Met veel spanning op de gezichten traden de eerste competitiebeesten de garage gelegen op de Asserweg, awaar de kapel zich bevindt, binnen. De spanning maakte al snel plaats voor gezelligheid en de competitiebeesten veranderden plotsklaps in toffe peren die fairplay hoog in het vaandel droegen. Het werd met andere woorden een amusante avond vol vertier met één grote winnaar: de kameraadschap.

Er werd voor dit tafeltennistoernooi bewust niet veel reclame gemaakt omdat het eigenlijk maar een testversie was. Deze testversie werd echter zo'n groot succes dat de opvolging verzekerd is! Volgend jaar komt er dus een vervolg, op grotere schaal! Wie weet kunnen we ''de Beer van Wiemesmeer'' (de grote tafeltenniskampioen) als peetvader vragen voor dit evenement.