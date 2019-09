50+Genk leert over de oerknal

Centrum

Genk - De medioren en senioren van 50+Genk brachten een bezoek aan Kattevennen, meer speciaal de Expo ‘De Oerknal’, de Sterrenwacht en de Cosmodrome voor ‘n 360° Show ‘To Worlds Beyond'.

Ze beleefden een reis door ons zonnestelsel naar werelden met enorme vulkanen, verblindende ringen en uitgestrekte canyons. De gids gaf in de tentoonstellingsruimte deskundige uitleg over de oerknal, welke invloed de zon en planeten in ons zonnestelsel op elkaar uitoefende, begeleide ons naar de Sterrenwacht en toonde welke mogelijkheden deze sterrenkijker had. De film in de Cosmodrome was even wennen om daarna verbaasd toe te kijken hoe geweldig groot, kleurrijk en gewelddadig het daarboven wel allemaal is. Na ons bezoek mochten we in De Krater een glas drinken om de emoties wat weg te spoelen. Wij waren het grondig met elkaar eens: “Wij leven op een schitterende unieke planeet”