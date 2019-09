De Velinx blaast 25 kaarsjes uit

Tongeren - Zaterdag 28 september mocht CC de Velinx in Tongeren zijn zilveren jubileum vieren. Dat deden ze met een groot feest, met allerlei animatie in en rond de Velinx voor jong en oud.

Het was een heerlijke familienamiddag met het allerkleinste Theatercafé ter wereld ‘Tetra Town’, waar alles gemaakt is van melk en sap-pakken. Ook was er een echt complimentenfeestje met het Kindercomplimentariaat, waren er frietjes, beats met dj Frietmachine en een heus Kadoburo met geschenkjes. In de bib stond Het Fluistersalon, een installatie zoals in de echte musea met audioguides. Met je oor aan de foon hoorde je wondere woorden en zoete zinnen die je lieten kijken, dromen, doen en verzinnen. De kinderen mochten ook hoedjes knutselen van gerecycleerd materiaal.

Bij valavond was er een magische vuurperformance voor iedereen. De vuren werden aangestoken en men kon genieten van een eigenzinnig vuurspektakel in openlucht. Met “Incontri#2”, Italiaans voor ontmoetingen, werden verhalen verteld vol sterke beelden, wandelend tussen de sterren en dansend tussen de vlammen. Paraplu’s werden draaimolens van vuur, vuurslangen schoten weg in het donker… De hoogdag werd afgesloten met een grandioos feestje met Discobars en live bands.